Шутер Rage 2 віддають безкоштовно в EGS / фото Bethesda Softworks
В магазині цифрової дистрибуції Epic Games Store стартувала нова роздача ігор. До 25 лютого геймери можуть забрати безкоштовно Гонки Absolute Drift та шутер від творців Doom і Just Cause – Rage 2.
Трейлер Absolute Drift
Що таке Absolute Drift
- Absolute Drift – це мінімалістична гоночна аркада. У гравців в розпорядженні 6 дрифт-карів, 34 траси і 5 зон вільного пересування, де потрібно виконувати різноманітні завдання.
- Спочатку гра вийшла на ПК в 2015 році.
Трейлер Rage 2
Детальніше про Rage 2
- Rage 2 – це друга частина шутера від першої особи. Дії гри розгортаються в 2165 році – через 30 років після подій першої частини. У постапокаліптичному світі по дорогах поневіряються кровожерливі банди, а поплічники організації Уряд намагаються встановити свою владу. Гравець у ролі Вокера, останнього рейнджера Пусток, мусить протистояти їм.
- Rage 2 розробляли студії id Software (Doom) та Avalanche (Just Cause). Вона вийшла у 2019 році на ПК, PlayStation 4 та Xbox One. Гра отримала 73 бали від преси на агрегаторі Metacritic та 5,5 бала від користувачів.
Нагадаємо, що ще одна роздача наразі проходить в PlayStation Store. Там гравці можуть отримати безкоштовно кооперативну головоломку We Were Here. Акція закінчиться 22 лютого.