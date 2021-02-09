З 9 по 22 лютого в PlayStation Store гравці можуть безкоштовно отримати кооперативну головоломку We Were Here. Роздача присвячена виходу всієї трилогії, який відбудеться 23 лютого.
В трилогію увійдуть:
- We Were Here;
- We Were Here Too;
- We Were Here Together.
Як повідомила Sony в Твіттері, забрати першу частину трилогії можна на сторінці гри в PS Store. Крім того, вона також доступна безкоштовно на ПК в магазині цифрової дистрибуції Steam.
Трейлер We Were Here
Детально про We Were Here
We Were Here – це кооперативна пригодницька гра з видом від першої особи, створена студією Total Mayhem Games. Сюжет розгортається в покинутому маєтку, де застрягли двоє друзів. Їм потрібно спілкуватися один з одним за допомогою рації, щоб вирішувати головоломки і знайти вихід з будинку.
Спочатку гра вийшла в 2017 році на ПК. У 2020-му її портували на Xbox One. А на PlayStation 4 та PS5 гру випустили 9 лютого 2021 року.