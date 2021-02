Отримати гру можна до 22 лютого.

З 9 по 22 лютого в PlayStation Store гравці можуть безкоштовно отримати кооперативну головоломку We Were Here. Роздача присвячена виходу всієї трилогії, який відбудеться 23 лютого.

В трилогію увійдуть:

We Were Here;

We Were Here Too;

We Were Here Together.

Як повідомила Sony в Твіттері, забрати першу частину трилогії можна на сторінці гри в PS Store. Крім того, вона також доступна безкоштовно на ПК в магазині цифрової дистрибуції Steam.

Трейлер We Were Here

Детально про We Were Here

We Were Here – це кооперативна пригодницька гра з видом від першої особи, створена студією Total Mayhem Games. Сюжет розгортається в покинутому маєтку, де застрягли двоє друзів. Їм потрібно спілкуватися один з одним за допомогою рації, щоб вирішувати головоломки і знайти вихід з будинку.

Спочатку гра вийшла в 2017 році на ПК. У 2020-му її портували на Xbox One. А на PlayStation 4 та PS5 гру випустили 9 лютого 2021 року.

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов