Акція триватиме до наступного тижня.

Адміністрація сервісу Epic Games Store продовжує організовувати приємні роздачі ігор для своєї аудиторії. Зараз в магазині можна безкоштовно отримати дилогію Guacamelee!. Акція триватиме до 22 червня, 18:00 за Києвом. А потім почнеться роздача набору предметів і героїв для Idle Champions of the Forgotten Realms і симулятора полювання theHunter: Call of the Wild.

Детальніше про безкоштовні ігри в Epic Games Store

Guacamelee! — це дилогія двомірних екшенів з елементами платформінгу. Обидві частини франшизи розробила і видала DrinkBox Studios. Сюжет в них присвячений порятунку світу від різних загроз.

Основна особливість Guacamelee! — це мальована стилістика. Всі локації в серії створені вручну на основі мексиканських легенд. Користувачі, наприклад, зможуть відвідати мангрові болота і побачити місцеву версію пекла.

Відео дня

Геймплей в двох частинах франшизи багато в чому зав'язаний на боях. Гравцям доведеться зіткнутися з різними видами супротивників і застосовувати прийоми, які поступово відкриваються при прокачуванні. Є також просторові перешкоди і секрети, заховані в секретних місцях.

Кожна з частин Guacamelee! отримала в Steam понад 2 тисячі відгуків і має рейтинг вище 90%. Це доводить, що ігри франшизи здатні похвалитися високою якістю.

Вас також можуть зацікавити новини: