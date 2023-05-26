Черговий подарунок від Epic Games.

В Epic Games Store триває низка роздач відомих ігор, приурочена до весняного розпродажу. Минулого тижня користувачі могли отримати Death Stranding, а тепер всі бажаючі вільні додати в бібліотеку Fallout: New Vegas у виданні Ultimate Edition. Акція триватиме до 1 червня, 18:00 за київським часом. Назва наступної безкоштовної гри, як і двох попередніх, розкриється тільки в момент роздачі. Однак можна очікувати на ще один цінний подарунок.

Fallout: New Vegas — детальніше про гру

Це постапокаліптична екшен-RPG від Obsidian Entertainment і Bethesda Softworks. Події гри розгортаються в пустці Мохаве і місті Нью-Вегас, яке з'явилося на руїнах Лас-Вегаса. Історія починається в момент, коли головному герою, кур'єру за професією, доручають доставити цінну посилку.

Історія в Fallout: New Vegas знаменита своєю варіативністю. Майже в кожному квесті доводиться здійснювати вибір, який спричинить за собою наслідки. Користувачі можуть допомагати одній з фракцій, намагатися стати "добрим самаритянином" або ж усюди шукати вигоду для себе. Після проходження гри будуть показані зміни під впливом дій протагоніста.

Геймплей в Fallout: New Vegas побудований навколо прокачування, яке визначає стиль проходження. Можна, наприклад, робити упор на стрілецьку зброю або на красномовство. Серед інших особливостей варто відзначити крафт і поліпшення арсеналу.

У видання Ultimate Edition входять шість доповнень. Вони додають нові сюжетні лінії, розширюють кількість доступних предметів і можливості вдосконалення зброї.

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