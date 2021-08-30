Захід відбудеться 4 та 5 вересня.

Цього тижня, 4 та 5 вересня в Київі відбудеться Comic-Con Ukraine 2021. На масштабну подію в столицю з’їдуться актори з фільму "Джон Вік 3", серіалу "Гра престолів" та хорору Resident Evil Village.

Серед зіркових гостей буде Марк Дакаскос, зігравший в екранізації гри Double Dragon, серіалі "Агенти Щ.И.Т" та бойовику "Джон Вік 3". На Comic Con Ukraine його можна буде побачити 5 вересня.

Фестиваль також відвідає Гелена Манковська – польська акторка, модель і косплеєр, яка подарувала свою зовнішність Леді Дімітреску з хорору Resident Evil Village.

Ще однією зірковою гостею Comic-Con Ukraine стане Анна Шаффер. Вона грає чародійку Трісс Меріґольд у серіалі "Відьмак" від Netflix. До речі, дебютувала акторка у стрічці "Гаррі Поттер і Напівкровний Принц".

На фестиваль у Київ приїде ще одна зірка "Гаррі Поттера" – Наталія Тена, яка втілила у "Поттеріані" роль Німфадори Тонкс. Також Тена зіграла здичавілу у "Грі престолів" та найманку у серіалі "Мандалорець".

Цьогорічний Comic-Con Ukraine в Київі також відвідає британський письменник Річард Морган – автор роману "Видозмінений вуглець" (Altered Carbon), за мотивами якого вийшов однойменний серіал на Netflix.

Щоправда, організатори попередили, що Джанкарло Еспозіто ("Пуститися берега", Far Cry 6), який мав відвідати захід, не зможе приїхати у Київ через пандемію та суворий контракт з кіностудією.

"Пандемія наздогнала нас в останній момент і дуже несподівано. У регіоні, де незабаром проходитимуть зйомки нового проєкту актора, встановили суворі карантинні обмеження – і кіностудія заборонила Джанкарло покидати країну. Але ми все одно спробуємо привезти Джанкарло в Україну – щоправда, наступного року", – розповіли організатори фестивалю.

Нагадаємо, що у минулі роки на Comic-Con Ukraine приїжджали Денні Трехо ("Від заходу до світанку", "Мачете"), Крістофер Ллойд ("Назад у майбутнє") та інші зірки. Цього року фестиваль пройде на арт-Заводі Платформа.

Автор: Сергій Коршунов