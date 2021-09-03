Пробний період триватиме до 5 вересня в Steam.

Кооперативний рольовий екшен Hood: Outlaws & Legends, натхненний середньовічними баладами про Робін Гуда, став тимчасово безкоштовним. Усі бажаючі можуть випробувати гру в Steam.

Акція триватиме до 5 вересня. Також під час пробного періоду гра отримала знижку в 40%.

Трейлер Hood: Outlaws & Legends

Hood: Outlaws & Legends – коротко про гру

Hood: Outlaws & Legends – це кооперативний екшн в середньовічному сеттингу на чотирьох гравців. Вони діляться на дві команди і отримують одне завдання – пограбувати багатіїв. Хто швидше це зробить, той і переміг. Але завдання ускладнюється смертоносними вартовими, які заважатимуть гравцям.

У грабіжників є унікальні здібності та містичні навички.

Роздобути скарби можна як приховано, так і напролом, борючись з супротивниками.

Hood: Outlaws & Legends вийшла 10 травня 2021 року, і прийняли її прохолодно. На агрегаторі Metacritic у кооперативного екшену 62 бали від ЗМІ та 3,9 бала від користувачів.

Автор: Сергій Коршунов