Hood: Outlaws & Legends / фото Focus Home Interactive
Кооперативний рольовий екшен Hood: Outlaws & Legends, натхненний середньовічними баладами про Робін Гуда, став тимчасово безкоштовним. Усі бажаючі можуть випробувати гру в Steam.
Акція триватиме до 5 вересня. Також під час пробного періоду гра отримала знижку в 40%.
Трейлер Hood: Outlaws & Legends
Hood: Outlaws & Legends – коротко про гру
- Hood: Outlaws & Legends – це кооперативний екшн в середньовічному сеттингу на чотирьох гравців. Вони діляться на дві команди і отримують одне завдання – пограбувати багатіїв. Хто швидше це зробить, той і переміг. Але завдання ускладнюється смертоносними вартовими, які заважатимуть гравцям.
- У грабіжників є унікальні здібності та містичні навички.
- Роздобути скарби можна як приховано, так і напролом, борючись з супротивниками.
Hood: Outlaws & Legends вийшла 10 травня 2021 року, і прийняли її прохолодно. На агрегаторі Metacritic у кооперативного екшену 62 бали від ЗМІ та 3,9 бала від користувачів.