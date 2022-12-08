Усередині розколини знаходиться лава.

Всі світи в Minecraft створюються випадковим чином і мають певну ступінь унікальності. Але деякі з них перевершують інші завдяки воістину рідкісним явищам. Один з таких прикладів — озеро, посеред якого розташувалися лавова розколина і село.

Такий світ знайшла команда ентузіастів Stardust Labs. Вона спеціалізується на вивченні Minecraft і нещодавно виявила цікаву закономірність. Локації в грі генеруються в рамках шкали "дивацтва". Нормальним вважається показник від -1,2 до 1,2. Якщо ж система створює світ за рамками стандарту, то виникають унікальні елементи.

Stardust Labs з'ясувала, що при позначці "дивацтва" 1,85 озеро може з'явитися значно нижче стандартного рівня. Тоді посеред нього згенерується невелика розколина, яка веде під землю — прямо до потоків лави. Шанс виникнення такої аномалії становить 1 на 5 мільйонів випадків.

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А якщо показник дивацтва досягає значення -2,103, то світ трансформується ще сильніше. Розколина збільшується в розмірах, і поруч з нею з'являється надводне село — з будинками і містками для пересування. Шанс виникнення такого світу ще нижче, ніж у першому випадку.

Minecraft — основні подробиці

Це пісочниця з відкритим світом і елементами виживання, де користувачі можуть проявляти свої творчі навички, створювати будинки і навіть міста.

Першу версію проекту Маркус Перссон випустив ще в 2009 році. Прислухаючись до відгуків гравців, розробник поліпшував Minecraft, додаючи в нього все нові і нові механіки.

Проект досить швидко набирав популярність. І вже в 2014 році Microsoft купила студію Перссона Mojang AB і права на Minecraft за $2,5 мільярда.

Станом на середину 2020 року Minecraft розійшлася тиражем в 200 мільйонів копій, що зробило її найбільш продаваною грою в історії. Зараз проект можна завантажити на ПК, консолі і смартфони.

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