Кубічний світ залишився, але він сильно змінився.

Автор YouTube-каналу Digital Dreams спеціалізується на поліпшенні ігор за допомогою підбору різноманітних модифікацій. У минулому він вже експериментував з The Elder Scrolls V: Skyrim і The Witcher 3: Wild Hunt. А тепер блогер дістався до Minecraft. Ентузіаст показав, наскільки дивовижно може виглядати симулятор будівництва Mojang Studios з роздільною здатністю 8К, реалістичною графікою і фізикою.

Digital Dreams встановив безліч модів, які вказав у списку під відео. Сюди відносяться проекти, що замінюють текстури всіх поверхонь і блоків на більш реалістичні. Блогер також встановив роздільну здатність 8К, додав трасування променів для поліпшення освітлення і модифікації з красивими візуальними ефектами. Завдяки цьому Minecraft стала виглядати, як сучасний проект з ледве не передовою графікою.

А фізику Digital Dreams прокачав за допомогою мода Minecraft Physics MOD Pro. Він додав до проекту десятки взаємодій і процесів з реального світу. Наприклад, після видобутку блоків залишаються осколки, на снігу лишаються сліди, а від вогню з'являється дим. Вода теж стала виглядати більш реалістично, але ось її поведінку такою не назвеш. Вона тече, немов желе, щоправда, фізику рідин складно опрацьовувати в будь-якому проекті.

Minecraft — основні подробиці

Це пісочниця з відкритим світом і елементами виживання, де користувачі можуть проявляти свої творчі навички, створювати будинки і навіть міста.

Першу версію проекту Маркус Перссон випустив ще в 2009 році. Прислухаючись до відгуків гравців, розробник поліпшував Minecraft, додаючи в нього все нові і нові механіки.

Проект досить швидко набирав популярність. І вже в 2014 році Microsoft купила студію Перссона Mojang AB і права на Minecraft за $2,5 мільярда.

Станом на середину 2020 року Minecraft розійшлася тиражем в 200 мільйонів копій, що зробило її найбільш продаваною грою в історії. Зараз проект можна завантажити на ПК, консолі і смартфони.

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