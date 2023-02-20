Розробники все пояснили на прикладі револьвера "Голод".

Студія The Astronauts, в якій працюють творці Bulletstorm, поділилася новим трейлером свого ураганного шутера Witchfire. У ролику директор команди Адріан Хмеляж докладно розповів про роботу зброї в грі.

Спочатку на відео демонструється нарізка кадрів із застосуванням автомата, дробовика, пістолета-кулемета і кулачними ударами. Потім слово взяв керівник The Astronauts, який пояснив ідею розробників на прикладі револьвера під назвою "Голод".

"Коли ви отримуєте нову зброю, це просто смертельний шматок металу. Візьмемо для прикладу цей револьвер під назвою "Голод". Він працює, як очікувалося, може виконати завдання, але тут немає нічого особливого. Ну, це тому що його справжня сила прихована від простих смертних. Всі гармати володіють могутньою магією всередині них, але вона доступна тільки мисливцеві на відьом", — заявив Хмеляж.

Як повідомив керівник, "Голод" харчується критичними пострілами. За кожен з них після перезарядки гравець отримує посилену кулю в обойму. Але це тільки перший рівень мисливських поліпшень. На другому міць боєприпасів збільшується ще сильніше і дозволяє вбивати деяких ворогів з одного пострілу. А на третьому кулі ще й отримують заморожуючий ефект.

Детальніше про Witchfire

Це довгобуд, який Тhe Astronauts анонсувала ще в 2017-му році. Сюжет гри буде присвячений полюванню на відьму в похмурому фентезійному світі.

Геймплей в Witchfire зводиться до перестрілок, прокачування зброї і дослідження оточення. Користувачі також зможуть застосовувати різноманітну магію. Вороги в проєкті мають свої сильні і слабкі сторони, тому до них знадобиться шукати підхід.

У шутері реалізований відкритий світ з певними обмеженнями. Однак відьма зможе тимчасово блокувати головного героя на аренах для битв в умовах обмеженого простору.

Witchfire вийде в ранньому доступі Epic Games Store в першому кварталі поточного року, тобто до квітня. Гра добереться до інших платформ з релізом повної версії.

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