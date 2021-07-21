Користувачі відзначили, якщо цей знімок і є підробкою, то дуже якісною.

Днями у Мережу витекла мапа з довгоочікуваної Grand Theft Auto 6. Побачивши її, фанати згадали про скріншоті з майбутньої гри, який раніше вважали підробкою. Тепер з'ясувалося, що кадр може бути справжнім.

Вивчивши фото з літаком, що летить над містом, користувач форуму Reddit розповів, що для підробки тут занадто багато точних деталей.

Відомо, що події GTA 6 розгорнуться у сучасному Вайс-Сіті, вигаданому місті, прототипом якого став Майамі. На злитому знімку можна побачити, що сонце знаходиться в тому ж місці, що й в справжньому Майамі у цей час доби.

На фото можна побачити реальні будівлі Майамі, зокрема вежі Трампа, готель Ritz Carlton та інші.

Система хмар на знімку така ж, як і в Red Dead Redemption 2, останньої на цей момент, випущеної гри студії Rockstar.

Міні-карта в крайньому лівому кутку схожа на ту, що була на знімках RDR 2, злитих у мережу до офіційного анонсу. До того ж ця міні-карта відповідає тій, що витекла в мережу кілька днів тому.

Користувачі відзначили, якщо цей знімок і є підробкою, то дуже якісною. Втім, раніше надійний інсайдер Том Хендерсон заявляв, що чекати гучних витоків по GTA 6 у найближчі пару років не варто.

За словами Хендерсона, GTA 6 вийде у 2024-2025 роках на ПК, PS5 та Xbox Series X. Вперше в серії головною героїнею стане дівчина. Однак грати можна буде й чоловічим персонажем.

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Автор: Сергій Коршунов