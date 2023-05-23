Вона вже доступна в клієнті гри.

Українська локалізація з'явилася в ще одній відомій грі. Йдеться про World of Warplanes від київського підрозділу Wargaming. Переклад вже доступний у клієнті проєкту.

Як повідомили представники компанії в офіційному прес-релізі, Українська мова з'явилася разом з релізом оновлення 2.1.21. Роботу над локалізацією розпочали ще минулого року. Над перекладом працювали як члени Wargaming, так і сторонні фахівці.

Українська мова в World of Warplanes включає 110 тисяч слів. Ця кількість буде поступово зростати, адже в прийдешніх оновленнях з'явиться свіжий контент, який розробники зобов'язалися теж локалізувати, причому прямо на релізі.

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"Ця гра має особливе значення для київської студії Wargaming, і ми дуже раді, що й вона нарешті заговорила українською. І з цього приводу хочеться процитувати сучасного класика: "Відкрий нам повітряні коридори, відкрий нам джерела нашої сили, відкрий листопадове небо, мов серце". Дякуємо всім нашим гравцям за роки підтримки. Долучайтеся до гри, ми маємо що вам показати", — прокоментував появу української локалізації Михайло Зінченко, Product Manager World of Warplanes.

Оновлення 2.1.21 також додало тимчасову подію "Сходження Князя". У ньому всі учасники можуть отримати безліч цінних призів, а також Messerschmitt Bf 109 K-6 Kurfürst в спеціальному оздобленні. Це німецький літак VII рівня, якому і присвячено захід.

Детальніше про World of Warplanes

Це багатокористувацька гра про повітряні бої за участю літаків XX століття.

У проєкті реалізовано детальне прокачування, безліч видів техніки, різноманітні карти, реалістична фізика тощо.

World of Warplanes доступна на ПК і отримує регулярні оновлення, які додають різний вміст.

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