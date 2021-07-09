Оновлена версія останньої гри Хідео Кодзіми вийде 24 вересня.

У ніч на 9 липня Sony провела онлайн-презентацію State of Play, на якій розкрила подробиці режисерської версії Death Stranding. Вона вийде 24 вересня на PS4 та PS5. Власники гри зможуть оновитися до цієї версії за $10.

Що додали у Death Stranding Director's Cut

Гру поліпшили для PS5, додавши прискорені завантаження, підтримку HDR і ультрашироких моніторів, 3D-звук, підтримку функцій контролера DualSense і два графічних режими: "Якість" з картинкою в нативних 4К і "Продуктивність" з 60 FPS.

Нові завдання, розширена сюжетна гілка та нові локації.

Нова зброя, такі як турелі, транспортні засоби та обладнання, серед якого покращений екзоскелет, робот-помічник і багато іншого.

Гоночний режим Fragile Circuit з масою різноманітних трас.

Весь контент за Half-Life та Cyberpunk 2077, представлений у Death Stranding на ПК, додадуть в режисерську версію для консолей.

В Death Stranding Director's Cut також обіцяють додати покращений інтерфейс і нові онлайн-функції. Розробники попереджають, що частину нового контенту потрібно буде знайти і розблокувати.

Користувачі при цьому зможуть перенести весь свій прогрес зі звичайної в режисерську версію.

Трейлер Death Stranding Director's Cut

Нагадаємо, що на State of Play також показали геймплей майбутнього шутера Deathloop від творців Dishonored та Prey, анонсували кооперативний шутер Arcadegeddon, другу частину VR-гри Moss про пригоди миші на ім'я Квілл, екшен F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, фентезійну королівську битву Hunter's Arena: Legends і багато іншого. Крім цього, на трансляції повідомили про перенесення релізу Sifu. Нову гру від розробників Absolver відклали до 2022 року.

Трансляція State of Play

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Автор: Сергій Коршунов