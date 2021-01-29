Роздача закінчиться 1 лютого о 20:00.

Студія Brilliant Game запустила роздачу свого симулятора масштабних битв – Ultimate Epic Battle Simulator. Забрати гру безкоштовно можуть всі бажаючі в магазині цифрової дистрибуції Steam.

Акція закінчиться 1 лютого о 20:00 за київським часом.

Трейлер Ultimate Epic Battle Simulator

Що таке Ultimate Epic Battle Simulator

Ultimate Epic Battle Simulator – це інді-пісочниця для масових баталій. У грі можна створити масштабні битви найрізноманітніших армій – від римських легіонерів до зомбі та орків. Або, наприклад, влаштувати битву, в якій середньовічні лицарі будуть протистояти 10-тисячному війську курей.

Гра вийшла на ПК у 2017 році, зібравши понад 6,5 тисячі відгуків в Steam. Більша частина з них, 73%, позитивні.

Нагадаємо, що на іншому майданчику цифрової дистрибуції, Epic Games Store, можна отримати безкоштовно двомірний піксельний платформер-метроідванію – Dandara: Trials of Fear Edition. Роздача триватиме до 4 лютого.

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Автор: Сергій Коршунов