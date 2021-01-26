Акція триватиме до 1 лютого.

У сервісі цифрової дистрибуції ігор Steam стартував розпродаж серії стелс-екшенів Assassin's Creed. Акція зі знижками до 85% триватиме до 1 лютого. УНІАН зробив добірку найцікавіших пропозицій.

Assassin's Creed: Unity – 68 грн (знижка 85%);

Assassin's Creed Origins – 183 грн (знижка 80%);

Assassin's Creed: Syndicate – 152 грн (знижка 75%);

Assassin's Creed: Liberation HD – 105 грн (знижка 75%);

Assassin's Creed Odyssey – 274 грн (знижка 70%);

Assassin's Creed IV: Black Flag – 98 грн (знижка 67%);

Assassin's Creed: Rogue – 98 грн (знижка 67%);

Assassin's Creed Revelations – 98 грн (знижка 67%);

Assassin's Creed 3 Remastered – 305 грн (знижка 50%).

Також в розпродаж потрапила серія Assassin's Creed Chronicles, доповнення та набори – один з таких із Black Flag, Unity, Rogue та Syndicate в комплекті можна отримати зі знижкою у 78% – за 374 грн. З повним списком всіх пропозицій можна ознайомитися на сторінці акції.

Нагадаємо, в іншому цифровому магазині, Epic Games Store, проходить безкоштовна роздача космічної стратегії Galactic Civilizations III. забрати гру собі до колекції можна до 28 січня.

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Автор: Сергій Коршунов