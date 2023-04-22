Йдеться про Aliens: Fireteam Elite.

Настали вихідні, разом з якими в Steam стала тимчасово безкоштовною нова гра. Цього разу раз всі бажаючі можуть випробувати шутер у всесвіті "Чужого" Aliens: Fireteam Elite.

Акція триватиме до понеділка 24 квітня, точний час закінчення не вказано. Період безкоштовного доступу приурочений до Alien Day. Це неформальне свято серед фанатів франшизи "Чужий". Його відзначають 26/04 на честь назви місяця LV-426, де у фільмах Рідлі Скотта вперше виявили ксеноморфів.

Разом з безкоштовними вихідними на Aliens: Fireteam Elite почала діяти знижка 60%. Стандартне видання в Steam можна придбати за 239 грн, Into The Hive Edition — за 303 грн, а Ultimate Edition — за 602 грн.

Відео дня

Розробники не уточнили, чи перенесеться накопичений прогрес під час акції в повну версію гри в разі покупки. Хоча під час безкоштовних вихідних така практика широко поширена. Але в цілому за два дні Aliens: Fireteam Elite цілком реально пройти. Згідно з даними на сайті How long to Beat, сюжетна кампанія в проекті відніме 8,5 години. А на додатковий контент користувачі в середньому витрачали 14 годин.

Aliens: Fireteam Elite — детальніше про гру

Це кооперативний шутер від Cold Iron Studios та Focus Entertainment. У грі реалізовані чотири сюжетні кампанії, в яких користувачі будуть битися з ксеноморфами і андроїдами.

Мета на кожному з рівнів — дістатися до безпечного місця. Для цього команді потрібно діяти спільно і прикривати один одного.

Гравцям доступні 7 класів персонажів і великий арсенал озброєння зі 130 одиницями обважень. А протистояти користувачам будуть 20 видів ворогів, 11 з яких — ксеноморфи.

Aliens: Fireteam Elite вийшла 24 серпня 2021 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X та Series S.

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