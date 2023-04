Нова акція для користувачів зі щедрим подарунком.

У магазині Epic Games Store не припиняються щотижневі роздачі ігор. Цього разу користувачі можуть відвідати сервіс та додати до своєї бібліотеки Never Alone та Beyond Blue. Акція триватиме до 27 квітня, 18:00 за київським часом. Потім почнеться роздача симулятора виживання в космосі Breathedge від російських розробників. Отримувати цю гру не варто, тому що частина коштів гарантовано відправитися авторам з держави-агресора.

Детальніше про безкоштовні проєкти в Epic Games Store

Never Alone — це атмосферний платформер, який студії Upper One Games і E-Line Media створювали у співпраці з інупіатами, корінним народом Аляски. Сюжет гри демонструє пригоду маленької дівчинки на ім'я Нуна. Село героїні знаходиться на межі зникнення через напад ворожого духу і безперервну хуртовину. Дівчинка відправляється в подорож землями Аляски, щоб з'ясувати причину тривалої негоди. В основу сюжету Never Alone лягла давня історія інупіатів.

Супроводжувати Нуну буде лис, яким може керувати другий гравець. Разом героям належить вирішувати просторові головоломки, побудовані на взаємодії персонажів, і досліджувати світ. Користувачі побувають в підводних печерах і побачать крижану тундру. У Steam Never Alone отримала 5335 відгуків, 81% з яких позитивні.

Відео дня

Beyond Blue — це підводна пригода і друга гра від E-Line Media в списку. Події проєкту розгортаються в недалекому майбутньому. Користувачам належить досліджувати секрети океанічних глибин очима головної героїні Мірай.

Геймплей в грі включає використання технологій для вивчення підводної частини нашої планети, спостереження і взаємодію з мешканцями цього світу. Всі механіки в проєкті налаштовують на неспішне і розслаблююче проходження з можливістю вдосталь насолодитися барвистим оточенням. У Steam Beyond Blue має рейтинг 87% на основі 807 відгуків.

