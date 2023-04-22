В Steam почалися різноманітні акції, а також з'явилися знижки на ігри на честь настання вихідних. Вартість окремих цікавих проєктів знизилася до 80%.
Розпродажі закінчаться в різний час. Наприклад, акція від Xbox Game Studios триватиме до 4 травня. А ось ігри від Techland будуть доступні зі знижками тільки до кінця вихідних.
Новинок на розпродажах представлено небагато. Можна відзначити хіба що Call of Duty: Modern Warfare II, Dying Light 2 Stay Human і Norco. Зате знизилася вартість багатьох хітів, включаючи Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, Hades, Bastion, Gears 5, Forza Horizon 5, Hellblade: Senua's Sacrifice та інших.
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Кращі акційні пропозиції в Steam
- Dying Light 2 Stay Human — 449 гривень;
- Dying Light Definitive Edition — 69 гривень;
- Hellblade: Senua's Sacrifice — 94 гривень;
- Forza Horizon 5 — 1199 гривень;
- Pentiment — 186 гривень;
- Halo Infinite — 599 гривень;
- Sea of Thieves — 239 гривень;
- Alien: Isolation — 95 гривень;
- Hades — 257 гривень;
- Bastion — 65 гривень;
- Call of Duty: Modern Warfare II — 1520 гривень;
- Norco Special Edition — 389 гривень;
- Psychonauts 2 — 237 гривень;
- Age of Empires IV: Anniversary Edition — 419 гривень;
- Dorfromantik — 153 гривні;
- Red Dead Redemption 2 — 296 гривень;
- Cyberpunk 2077 — 449 гривень;
- Grounded — 359 гривень;
- Halo: The Master Chief Collection — 191 гривня.