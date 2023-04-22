Користувачі можуть дешево придбати ігри у всесвіті "Чужих" і від студій Microsoft.

В Steam почалися різноманітні акції, а також з'явилися знижки на ігри на честь настання вихідних. Вартість окремих цікавих проєктів знизилася до 80%.

Розпродажі закінчаться в різний час. Наприклад, акція від Xbox Game Studios триватиме до 4 травня. А ось ігри від Techland будуть доступні зі знижками тільки до кінця вихідних.

Новинок на розпродажах представлено небагато. Можна відзначити хіба що Call of Duty: Modern Warfare II, Dying Light 2 Stay Human і Norco. Зате знизилася вартість багатьох хітів, включаючи Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, Hades, Bastion, Gears 5, Forza Horizon 5, Hellblade: Senua's Sacrifice та інших.

Відео дня

Кращі акційні пропозиції в Steam

Dying Light 2 Stay Human — 449 гривень;

Dying Light Definitive Edition — 69 гривень;

Hellblade: Senua's Sacrifice — 94 гривень;

Forza Horizon 5 — 1199 гривень;

Pentiment — 186 гривень;

Halo Infinite — 599 гривень;

Sea of Thieves — 239 гривень;

Alien: Isolation — 95 гривень;

Hades — 257 гривень;

Bastion — 65 гривень;

Call of Duty: Modern Warfare II — 1520 гривень;

Norco Special Edition — 389 гривень;

Psychonauts 2 — 237 гривень;

Age of Empires IV: Anniversary Edition — 419 гривень;

Dorfromantik — 153 гривні;

Red Dead Redemption 2 — 296 гривень;

Cyberpunk 2077 — 449 гривень;

Grounded — 359 гривень;

Halo: The Master Chief Collection — 191 гривня.

Вас також можуть зацікавити новини: