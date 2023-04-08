Акція триватиме протягом двох тижнів.

У Steam майже кожні вихідні стають тимчасово безкоштовними різні ігри. Наприклад, минулого місяця така акція проходила у Total War: Warhammer III і Frostpunk. А зараз всі бажаючі можуть випробувати The Elder Scrolls Online. Ця ж пропозиція діє на PlayStation і Xbox.

Розробники з ZeniMax Online Studios влаштували акцію на честь десятиліття своєї MMORPG. Вона триватиме до понеділка, 17 квітня, точний час закінчення не вказано. Користувачі мають ще 12 днів, щоб спробувати The Elder Scrolls Online.

В офіційному повідомленні про акцію розробники не вказали, чи доступні безкоштовно розширення гри. Згадується тільки можливість повернутися в Морровінд, яка з'явилася в аддоні The Elder Scrolls Online: Morrowind. А ось про інші доповнення ZeniMax Online Studios промовчала. Тому на користувачів чекає базова версія з одним розширенням.

Відео дня

Весь накопичений прогрес під час акції збережеться. Ба більше, якщо гравці раніше безкоштовно розважалися в The Elder Scrolls Online під час аналогічних заходів, то зможуть продовжити з останнього місця. Створені персонажі залишилися без змін.

Розробники також організували розпродажі зі знижками до 70% на TESO і розширення. Наприклад, в Steam The Elder Scrolls Online Standard Edition, куди якраз входить базова гра і розширення Morrowind, можна придбати за 179 гривень. Ціни відрізняються залежно від платформи та видання.

The Elder Scrolls Online — основні деталі

Це MMORPG у знаменитому всесвіті "Стародавніх сувоїв". У проєкті демонструється Тамріель другої епохи.

Гра, на відміну від інших представників жанру, робить ставку на сюжет. Кожне розширення в TESO включає продуману історію з безліччю квестів.

Серед інших активностей присутні прокачування, пошук екіпіровки, спільні битви і бої проти інших реальних користувачів.

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