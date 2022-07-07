Учасниками можуть стати діти і підлітки до 14 років.

Громадська організація "Асоціація Ноосфера" та Федерація ракетомодельного спорту України вирішили провести онлайн-змагання з моделювання ракет. Учасникам належить сконструювати і запустити власний космічний корабель в популярній грі Kerbal Space Program. Приєднатися до змагань здатні діти і підлітки віком до 14 років.

Як повідомили організатори, подати заявку на конкурс можна на офіційному сайті "Асоціації Ноосфера". Завдання в рамках змагання з'являться 27 липня, коли пройде етап реєстрації команд. Стати учасником змагання можна безкоштовно, а призовий фонд турніру становить тисячу доларів.

Для участі не обов'язково бути професіоналом в Kerbal Space Program, мати особливі навички або досвід в моделюванні ракет. Організатори запевняють, що достатньо володіти знаннями зі шкільних курсів фізики, математики та астрономії.

""Ігрова реалізація в Kerbal Space Program дуже схожа на реальний процес конструювання та запуску космічного корабля. Учасники мають врахувати опір повітря, масу корабля, витрати палива, гравітацію, атмосферне гальмування. Але головне — зберегти життя астронавтів"", — говорить генеральний секретар Федерації ракетомодельного спорту України Денис Хміль.

"У країні триває війна, але ми не можемо залишити українську молодь без можливостей розвитку її потенціалу. Наша глобальна мета — створювати середовище, в якому можна застосовувати існуючі знання та набувати нові. Завдяки цьому турніру ми хочемо показати молоді, як насправді будуються космічні кораблі, закохати їх у космос. І колись, вони будуватимуть власні", — прокоментувала організацію турніру очільниця соціальних проектів ГО "Асоціація Ноосфера" Ольга Зима.

Kerbal Space Program — основні подробиці

Це реалістичний космічний симулятор від студії Squad і видавництва Private Division.

Головна мета в грі — створювати кораблі зі всіляких деталей і навчати астронавтів інопланетної раси Кербали для відправки їх на місії. Процес конструювання судів нічим не обмежений: користувачі вільні застосовувати будь-які елементи, у кожного з яких є своя задача.

До інших геймплейних особливостей Kerbal Space Program відносяться дослідження планет, процес стикування кораблів зі станціями, сканування місцевості через супутники і так далі.

Проект вийшов 20 березня 2013 року в ранньому доступі Steam. У 2015-му з'явилася повна версія гри, а пізніше вона дісталася до PS4 і Xbox One.

Вас також можуть зацікавити новини: