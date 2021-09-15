У VR-проекті "Український Колумб" користувачі зможуть відчути себе першим українським космонавтом.

Ентузіасти за підтримки Українського культурного фонду створюють VR-проект "Український Колумб" про політ Леоніда Каденюка – першого вітчизняного космонавта.

Розробники проекту хочуть показати, який важкий та небезпечний шлях долають космонавти для того, щоби полетіти у космос. А користувачі за допомогою технології віртуальної реальності отримають можливість побувати в "черевиках" Каденюка – полетіти в космос на шатлі "Колумбія" в рамках місії STS-87.

Для цього, розробники створили екстер’єр та інтер’єр космічного корабля у 3D на основі сотень вивчених матеріалів. Користувачі зможуть пересуватися шатлом в умовах нульової гравітації, отримувати завдання від командира екіпажу, брати до рук різні предмети і взаємодіяти з ними.

Також у VR-проекті "Український Колумб" можна буде побачити сцени з життя Леоніда Каденюка: його дитинство, польоти у якості льотчика-випробувача, виснажливу підготовку до космічних польотів та багато інших моментів, про які перший український космонавт згадував у своїй книжці "Місія – Космос".

На створення проекту Український культурний фонд виділив понад 1,3 мільйона гривень. Над "Українським Колумбом" працюють досвідчені вітчизняні VR-режисери, відзначені нагородами. Керівник проекту Микита Богданов працював над #PrisonersVoice, VR/AR проектом про українських в’язнів совісті, який отримав почесну нагороду кінофестивалю goEast у Німеччині у квітні 2021 року. Головний геймдизайнер проекту, Олексій Фурман, раніше працював над Aftermath VR: Euromaidan, першим українським документальним VR-проектом про Революцію Гідності, який демонструвався в США, Канаді, Великобританії, Німеччині та Ізраїлі.

Автор: Сергій Коршунов