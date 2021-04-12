Популярний режим отримав розвиток і буде доступний гравцям до 18 квітня.

Сьогодні, 12 квітня, на честь Міжнародного дня польоту людини в космос компанія Wargaming повертає до World of Tanks Blitz популярний режим "Гравітація".

Як зазначають розробники, бої в цьому режимі будуть сильно відрізнятися від звичайних битв мобільної версії танкової багатокористувацької онлайн-гри. Основна відмінність – умови зниженої гравітації на таких мапах як "Море Спокою". Також в цьому режимі будуть й інші особливості, наприклад, посилена віддача від пострілу, а також снаряди, які не лише завдають шкоди ворогу, але й відштовхують його.

За здобуті перемоги гравці отримають аватар "Повний відрив" з десятьма ступенями: від звичайного до легендарного. Чим більше перемог, тим вище ступінь і більше престиж.

Але головною зміною режиму "Гравітація" стала механіка "Ракетний двигун". Тепер легкі та середні танки, а також ПТ-САУ можна відправити в повітря натисканням кнопки. Напрямок їх польоту буде залежати від інерції руху машини. Це допоможе ухилятися від снарядів і виходити з небезпечних ситуацій.

Режим "Гравітація" триватиме до 18 квітня і буде доступний для техніки з V по X рівень.

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Автор: Сергій Коршунов