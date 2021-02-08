Тепер йому загрожує великий штраф або до 5 років в'язниці.

Днями в Японії заарештували 23-річного безробітного мешканця міста Нагоя, який продавав модифіковані файли збережень для гри Pokémon Sword and Shield.

Як передає видання Asahi, зловмисника затримали завдяки 36-річному офісному працівнику з Кіото. Той повідомив, що намічається угода, де хакер продаватиме змінені збереження.

Поліція префектури Айті затримала порушника. На його комп'ютері були виявлені різні файли збереження, серед яких, наприклад, був покемон Соббл з сильно поліпшеними характеристиками в порівнянні зі звичайною версією.

Затриманий визнав свою провину і розповів, що для злому коду гри використовував власний метод. Змінені збереження він продавав по 4400 єн ($41,7). В цілому він встиг продати файлів на суму 1,15 млн єн, тобто $10,9 тисячі.

Згідно з японським законодавством, яке визнає незаконним редагування ігрових збережень з метою продажу, хлопцеві світить великий штраф до 5 млн єн ($47,4 тисячі) або ж позбавлення волі на строк до 5 років.

Детальніше про Pokémon Sword and Shield

Pokémon Sword and Shield – це рольова гра про покемонів, яка вийшла на консоль Nintendo Switch в 2019 році.

За цей час вона розійшлася тиражем у 20 млн копій.

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Автор: Сергій Коршунов