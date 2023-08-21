Бойовик про кіберніндзя вийде через тиждень після Marvel's Spider-Man 2 і за день до Alan Wake 2.

Розробники з польської студії One More Level офіційно підтвердили, що реліз Ghostrunner 2 відбудеться 26 жовтня цього року. Бойовик про кіберніндзя заявлено для персональних комп'ютерів, а також консолей PlayStation 5 і Xbox Series X|S.

На сторінці гри в Steam зазначено, що покупцям буде доступно три видання: Standard (999 грн), Deluxe (1299 грн) і Brutal (2299 грн). Їх повний склад поки невідомий.

Ghostrunner 2 заслужено входить в список найбільш очікуваних ігор 2023 року. Водночас в українських геймерів буде додаткова мотивація випробувати проєкт – він отримає офіційну українську локалізацію. Ба більше, переклад буде доступний відразу на момент релізу в кінці жовтня.

Новий трейлер, присвячений анонсу дати виходу гри:

Зауважимо, що перша частина Ghostrunner вийшла восени 2020 року і стала великим успіхом для поляків з One More Level. Багато хто порівнював проєкт з Cyberpunk 2077 через загальну стилістику та атмосферу.

Що стосується Ghostrunner 2, то сюжет в ньому розгортається через рік після подій першої частини. У сиквел буде все, за що шанувальники полюбили оригінал, плюс в геймплеї з'являться нові можливості, наприклад, поїздки на мотоциклі.

А тим часом до релізу Starfield, великий космічної RPG від Bethesda, залишається всього нічого – він відбудеться 6 вересня на ПК і Xbox. Раніше з'явилися перші відгуки про гру після 15 годин.

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