Компанія випустила інструментарій для розробників.

Valve дала добро моддерам Team Fortress 2, через майже 20 років після виходу гри студія випустила повноцінний SDK. Тепер фанати зможуть робити з TF2 що завгодно, аж до створення абсолютно нових ігор.

По суті, це велике оновлення Source SDK, яке включає весь клієнтський і серверний код Team Fortress 2. Моддери тепер не обмежені кастомними картами і косметичними змінами, можна повністю переробити гру, додавши нові механіки.

Зрозуміло, Valve поставила одну умову: всі моди мають бути безкоштовними. Контент зі Steam Workshop теж не можна використовувати в комерційних цілях, щоб ніхто не заробляв на чужих роботах.

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Паралельно Valve викотила оновлення для всіх старих мультиплеєрних ігор на Source. Тепер Team Fortress 2, Day of Defeat: Source, Half-Life 2: Deathmatch, Counter-Strike: Source і Half-Life: Source отримали підтримку 64-бітних систем, новий інтерфейс і поліпшений мережевий код.

Раніше ми розповідали, що Valve додала в базу даних Steam якусь невідому гру. Гравці думають, що це може бути Half-Life 3, яку компанія нещодавно тизерила через актора озвучення G-Man.

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