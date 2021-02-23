Видавець вирішив не співпрацювати зі студією Hardsuit Labs, і тепер шукає нову команду, щоб завершити проект.

Рольовий екшен Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 втратив розробників. Видавець вирішив більше не співпрацювати зі студією Hardsuit Labs, і тепер шукає нову команду, щоб завершити гру. Відповідно сиквел не вийде у цьому році, як планувалося раніше.

Про це видавець Paradox Interactive повідомив на Discord-сервері гри, а пізніше підтвердив журналіст та організатор премії The Game Awards Джефф Кілі.

"Ми вирішили, що Hardsuit Labs більше не керуватиме розробкою Bloodlines 2. Це означає, що ми не випустимо гру у 2021 році", – заявили в Paradox.

Видавець пообіцяв пізніше представити нову команду розробників. А поки було вирішено не приймати попередні замовлення на гру як мінімум до того часу, поки не стане відома нова дата релізу.

Це вже не перші труднощі в розробці сиквела Vampire: The Masquerade – Bloodlines:

Раніше від створення гри відсторонили геймдизайнера і сценариста Кріса Авеллона.

Влітку 2020 року проект залишили провідний наративний дизайнер Брайан Міцода та креативний директор Кай Клуні.

Восени минулого року зі студії Hardsuit Labs пішла провідна сценаристка Кара Еллісон.

Сама гра спочатку мала була вийти у другій половині 2020 року на ПК, PS5, Xbox Series X та консолі старого покоління. Потім її реліз перенесли на 2021 рік, а незабаром й зовсім відклали.

Трейлер Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Детальніше про Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Це сиквел культового рольового екшену, створеного за мотивами настільної гри World of Darkness.

Дії другої частини розгорнуться в Сіетлі. За сюжетом головним героєм стане "слабокровний" – новонавернений вампір, що володіє надприродними здібностями. Він опиниться в центрі конфлікту між могутніми вампірськими кланами міста.

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Автор: Сергій Коршунов