Рольовий екшен Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 втратив розробників. Видавець вирішив більше не співпрацювати зі студією Hardsuit Labs, і тепер шукає нову команду, щоб завершити гру. Відповідно сиквел не вийде у цьому році, як планувалося раніше.
Про це видавець Paradox Interactive повідомив на Discord-сервері гри, а пізніше підтвердив журналіст та організатор премії The Game Awards Джефф Кілі.
"Ми вирішили, що Hardsuit Labs більше не керуватиме розробкою Bloodlines 2. Це означає, що ми не випустимо гру у 2021 році", – заявили в Paradox.
Видавець пообіцяв пізніше представити нову команду розробників. А поки було вирішено не приймати попередні замовлення на гру як мінімум до того часу, поки не стане відома нова дата релізу.
Це вже не перші труднощі в розробці сиквела Vampire: The Masquerade – Bloodlines:
- Раніше від створення гри відсторонили геймдизайнера і сценариста Кріса Авеллона.
- Влітку 2020 року проект залишили провідний наративний дизайнер Брайан Міцода та креативний директор Кай Клуні.
- Восени минулого року зі студії Hardsuit Labs пішла провідна сценаристка Кара Еллісон.
Сама гра спочатку мала була вийти у другій половині 2020 року на ПК, PS5, Xbox Series X та консолі старого покоління. Потім її реліз перенесли на 2021 рік, а незабаром й зовсім відклали.
Трейлер Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
Детальніше про Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
- Це сиквел культового рольового екшену, створеного за мотивами настільної гри World of Darkness.
- Дії другої частини розгорнуться в Сіетлі. За сюжетом головним героєм стане "слабокровний" – новонавернений вампір, що володіє надприродними здібностями. Він опиниться в центрі конфлікту між могутніми вампірськими кланами міста.