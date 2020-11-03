Це не перший раз, коли Демократична партія веде політичну агітацію за допомогою відеоігор.

Сьогодні, 3 листопада, в США почалися президентські вибори. Щоб привернути до них більше уваги, команда Джо Байдена, кандидата від Демократичної партії, побудувала тематичний острів у грі Fortnite.

Локація була створена в творчому режимі гри і отримала назву No Malarkey Zone, повідомляє портал PC Gamer.

Фраза No Malarkey – це передвиборчий слоган Байдена. Він означає "Ні брехні". На локації можна побачити міський центр з ратушею, передвиборчі плакати Байдена і різні слогани, в тому числі Black Lives Matter. Також на острові гравців чекає низка невеликих квестів. Потрапити туди можуть всі бажаючі, ввівши в Fortnite спеціальний код: 0215-4511-1823.

Демократична партія не вперше використовує відеоігри у передвиборчих перегонах

У вересні 2020 року схожий острів, прикрашений плакатами та іншою символікою Джо Байдена, з'явився в Animal Crossing: New Horizons. На додаток до цього гравці за спеціальними QR-кодами могли отримати різні предмети для своїх персонажів.

У жовтні представниця Демократичної партії США Олександрія Окасіо-Кортес провела трансляцію на платформі Twitch, під час якої грала в багатокористувацьку гру Among Us. За нею спостерігало 439 тисяч глядачів.

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Автор: Сергій Коршунов