Науково-фантастичний трилер за романом знаменитого польського письменника вийде в 2022 році.

У вересні минулого року краківська студія Starward Industries анонсувала трилер The Invincible, який створюється за романом "Непереможний" Станіслава Лема. З тих пір розробники рідко ділилися деталями гри, але нещодавно вони нарешті опублікували перший трейлер.

На відео показується, як жінка Ясна дереться вгору по скелі. Вона спілкується по рації з чоловіком на ім'я Астрогатор, який намагається відрадити героїню від її затії. Та відмовляється і наполегливо продовжує свій шлях. Потім жінка досягає якоїсь печери і обертається назад. У цей момент глядачам відкривається вражаючий вид на піщану планету і невелику людську колонію з купою роботизованих механізмів.

Далі Ясна зустрічається з чоловіком, якого називає вцілілим. Саме його шукала героїня. Незнайомець налаштований не дуже дружелюбно. В кінці ролика чоловік журиться про те, що наробила Ясна зі своїми колегами. Про яку проблему йде мова, поки незрозуміло. Окремо варто відзначити, що трейлер не показує реального геймплея — це заздалегідь відрендерені кадри. Але зате ролик дає зрозуміти, як приблизно буде виглядати майбутній науково-фантастичний трилер.

Детальніше про The Invincible

Проект розробляють вихідці з CD Projekt RED і Techland, які доклали руку до "Відьмака 3" і Dying Light.

Сюжет The Invincible розповідає про те, як вчений міжпланетної експедиції намагається знайти своїх колег на небезпечній планеті Регіс III.

Гравцям доведеться застосовувати різні пристрої, наприклад, дрони і власну кмітливість, щоб вижити.

При проходженні користувачі розкриють численні таємниці, які приховані на Регісі III.

The Invincible вийде в 2022 році на ПК, PS5, XBOX Series X і Series S.

Автор: Назар Степорук