Фінансові прогнози компанії вказують на реліз шостої частини в період з квітня 2024 по березень 2025 року.

Довгоочікуваний проєкт від студії Rockstar Games, Grand Theft Auto VI може вийти вже наступного року. Про це компанія Take-Two, видавець однієї з найпопулярніших ігрових серій в історії, натякнула в своєму останньому фінансовому звіті.

У звіті говориться, що Take-Two очікує рекордних 8 мільйонів доларів доходу у фінансовому році, що закінчується 31 березня 2025 року, тим самим натякаючи на потенційний вихід GTA 6 протягом наступних 20 місяців. Це відповідає попереднім повідомленням від інсайдерів і фінансовим прогнозам компанії.

Очевидно, що є лише декілька ігор, які могли б забезпечити подібний дохід, і GTA 6 потенційно є одним із них. Складно уявити, але п'ята частина продалася тиражем в 185 мільйонів копій, з яких 5 мільйонів тільки в останньому фінансовому кварталі.

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Як видно, ми наближаємося до моменту офіційного анонсу шостої частини GTA і можливої дати релізу, яка може статися в кінці 2024 або на початку 2025 року. Поки що не було підтвердження від Rockstar Games, але враховуючи, що минуло 10 років з моменту випуску Grand Theft Auto V, розумно припустити, що розробники незабаром зроблять заяву щодо довгоочікуваного продовження.

Все, що відомо про GTA 6

Rockstar Games підтвердила розробку шостої частини на початку цього року, але не поділилася жодними деталями.

Згідно із заявами інсайдерів, сюжет шостої частини розгортається в сучасній версії Вайс-Сіті і околицях. Одним з головних героїв стане дівчина, а другим — хлопець. Це будуть сучасні версії Бонні та Клайда.

На старті GTA 6 буде помірно масштабною, але надалі її планують розширювати шляхом оновлень. Розробники нібито хочуть змінювати і доповнювати гру за аналогією з Fortnite.

Новий напрямок і відхід Дена Хаузера, одного з глави Rockstar, вплинули на тон Grand Theft Auto 6. Вона буде менш сатиричною і зухвалою в порівнянні з попередніми частинами.

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