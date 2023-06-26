Усередині Rockstar Games проєкт може проходити під ім'ям Fireball.

Користувачі вважають, що з'ясували кодову назву гаряче очікуваної Grand Theft Auto 6. Усередині Rockstar Games гра могла отримати Ім'я Fireball, яке пов'язане з Вайс-Сіті.

Відвідувач форуму Reddit під псевдонімом KekanKok звернув увагу на резюме актора Реджі Теллі ("Дивовижна місіс Мейзел"). Він згадав, що працював над грою Rockstar Games під кодовою назвою Fireball. Користувачі небезпідставно пов'язують це ім'я з GTA 6.

Раніше актриса Натонія Моне відзначилася аналогічним витоком. Дівчина написала в резюме, що працювала над таємною грою Fireball від Rockstar. Через добу ця інформація зникла, але вона встигла набути розголосу. І ось тепер з'явилася друга згадка.

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На думку користувачів, Fireball — це відсилання до вогненного м'яча на логотипі баскетбольної команди "Майамі Хіт". Дія GTA 6 розгортається в Вайс-Сіті, яке натхненно Майамі. Звідси і зв'язок зі спортивним колективом.

Паралельно актор озвучення Майкл Урсу вказав в резюме, що працював над секретною грою Rockstar для гарнітур віртуальної реальності. Про який проєкт йдеться, поки невідомо. Однак шанувальники вважають, що це GTA V для VR.

Що відомо про GTA 6

Rockstar Games підтвердила розробку гри в лютому, але не поділилася жодними деталями.

Згідно із заявами інсайдерів, сюжет шостої частини розгортається в сучасній версії Вайс-Сіті і околицях. Одним з головних героїв стане дівчина, а другим — хлопець. Це будуть сучасні версії Бонні та Клайда.

На старті GTA 6 буде помірно масштабною, але надалі її планують розширювати за рахунок оновлень. Розробники нібито хочуть змінювати і доповнювати гру за аналогією з Fortnite.

Новий напрямок і відхід Дена Хаузера, одного із засновників Rockstar, вплинули на тон Grand Theft Auto 6. Вона буде менш сатиричною і зухвалою в порівнянні з попередніми частинами.

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