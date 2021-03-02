Українські розробники надали докази злому гри з боку видавництва.

Днями українська студія Frogwares повідомила, що видавець Nacon без їхнього відома почав продавати в Steam гру The Sinking City. Розробники закликали не купувати її. А сьогодні надали докази, що видавець виставив на продаж піратську копію гри.

Розробники повідомили, що провели власне розслідування і з'ясували, що Nacon придбала ключ The Sinking City на сайті GamesPlanet. Далі видавець зламав гру і модифікував деякі файли, щоб видати її за свій продукт. А саме:

Замінив логотип GamesPlanet на лого Nacon;

Прибрав логотип Frogwares і згадки про інші ігри студії;

Розробники завантажили версію The Sinking City, яку видавець почав продавати на Steam, і використали свій ключ доступу, щоб переглянути файли гри. Автори здивувалися, що зломщики з Nacon не завдали собі клопоту замінити ключі шифрування.

Таким чином автори побачили, що хоч Nacon й поміняла в грі логотип GamesPlanet на свій, але назви файлів залишилися колишніми. Крім того, після модифікації файлів програмісти видавництва неправильно завантажили гру в Steam, через що в The Sinking City пропали досягнення та підтримка хмарних збережень.

Також розробники стверджують, що Nacon продає Deluxe – версію гри, куди входять усі доповнення. А їх Frogwares робила власними силами, без фінансування видавництва. Тому продавати їх Nacon не має права.

Всі докази Frogwares передасть до суду. Також розробники надали всі докази проти видавця у докладному ролику.

Варто також відзначити, що за день до цього Nacon заявила, що The Sinking City було знову опубліковано в Steam заради фанатів. За словами видавця, розробники порушили умови контракту, і тепер прикидаються жертвами, хоча на створення гри їм було виділено 10 мільйонів євро.

Про конфлікт Frogwares з видавцем Nacon

Влітку 2020 року розробники розірвали контракт з Nacon. Причина – видавець неодноразово затримував виплати і приховував від студії реальні продажі гри, щоб не платити роялті. А незабаром Nacon почала прибирати з дисків і цифрових магазинів інформацію про Frogwares.

Без повідомлення розробників видавець викупив десятки доменних імен для брендів The Sinking City та Sherlock Holmes. Остання є головною франшизою Frogwares.

Станом на серпень 2020 року видавець заборгував українським розробникам 1 мільйон євро.

Своєю чергою Nacon висунула позов у відповідь проти розробників, звинувативши їх у спробі дискредитувати видавництво.

В результаті студія почала самостійно видавати свої тайтли і повертати їх в сервіси цифрової дистрибуції. Однак конфлікт між Nacon та Frogwares досі не врегульовано.

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Автор: Сергій Коршунов