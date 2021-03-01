Видавець випустив гру без відома української студії.

Днями пригодницький хоррор The Sinking City знову з'явився у продажу в магазині цифрової дистрибуції Steam. Однак розробники з української студії Frogwares звернулися до геймерів з проханням не купувати цю гру.

Причина – французьке видавництво Nacon виставило The Sinking City у продаж без відома авторів, повідомили Frogwares у Твіттері.

"Frogwares не створювала версію The Sinking City, яка сьогодні з'явилася у продажу в Steam. Ми не рекомендуємо купувати цю версію", – написали розробники.

У цій версії гри немає ані досягнень, ані підтримки хмарних збережень, підкреслили розробники.

При цьому версію від самої Frogwares можна придбати на майданчику Origin або на сайті студії. Схожа ситуація з грою спостерігається й на інших платформах. Наприклад, в PlayStation Store є дві версії The Sinking City. Та, що для PS4 від видавця Nacon, і та, що для PS5 від самих розробників.

Конфлікт Frogwares з видавцем почався ще торік. Тоді The Sinking City була знята з продажу на всіх платформах, а розробники виступили з відкритим листом, в якому розповіли про те, що розривають контракт з Nacon.

Про конфлікт Frogwares з видавцем

Розробники розірвали контракт з Nacon через те, що видавець неодноразово затримував виплати і приховував від студії реальні продажі гри, щоб не платити роялті. А незабаром й зовсім почав прибирати з дисків і цифрових магазинів інформацію про студію-розробника.

Без повідомлення розробників видавець викупив десятки доменних імен для брендів The Sinking City та Sherlock Holmes. Остання є головною франшизою Frogwares.

Станом на серпень 2020 року видавець заборгував українським розробникам 1 мільйон євро.

Своєю чергою Nacon висунула позов у відповідь проти розробників, звинувативши їх у спробі дискредитувати видавництво.

Нещодавно студія почала самостійно видавати свої тайтли і повертати їх в сервіси цифрової дистрибуції. Так майбутня гра Sherlock Holmes Chapter One буде видаватися силами Frogwares.

Суперечка між Nacon та Frogwares досі не врегульована.

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Автор: Сергій Коршунов