Так постановила Всесвітня організація охорони здоров'я.

Відеоігрова залежність тепер стала офіційним захворюванням. З 1 січня 2022 року в світі почала діяти одинадцята редакція Міжнародної класифікації хвороб (МКБ). Згідно з цим документом, нездорова тяга до інтерактивних розваг вважається повноцінною недугою.

Нова версія МКБ отримала безліч правок і цілі додаткові глави, зокрема, з народної медицини. Її прийняли ще в 2019 році, проте свіжа редакція почала діяти тільки зараз. Перехідний період, коли різним країнам потрібно адаптуватися до одинадцятого варіанту Міжнародної класифікації хвороб, триватиме до 2027 року.

Залежність від інтерактивних розваг отримала офіційну назву — gaming disorder, тобто "ігровий розлад". У нього присутній свій перелік симптомів. Наприклад, людина не стежить за часом, який проводить у віртуальних проектах, і втрачає контроль над собою при зануренні в інтерактивні розваги. А ось як будуть лікувати цю залежність, поки незрозуміло.

Дослідження щодо "ігрового розладу"

У 2019 році Оксфордський інтернет-інститут, який діє при Оксфордському університеті, виступив проти рішення ВООЗ.

Британські експерти провели дослідження за участю підлітків і заявили, що "ігровий розлад" не можна вважати хворобою.

Зазвичай він виступає ознакою інших, більш серйозних психологічних проблем або способом відходу від реальності внаслідок зовнішніх факторів. За словами професора Ендрю Пшибильського, попередні дослідження в цій галузі не зачіпали життя молодих людей в більш широкому контексті, так що їх результати неточні.

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