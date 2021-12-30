Незалежна студія Team Clout продовжує працювати над грою ILL. Це хорор з елементами виживання в дусі Resident Evil. Нещодавно розробники опублікували перший тизер з геймплеєм свого проекту. Від короткого відео віє таємничою і моторошною атмосферою.
Ролик починається з моменту, де головний герой входить в напівзруйновану будівлю з радянською обстановкою. До СРСР відсилають багато предметів побуту — меблі, стелажі і бюсти на столах. По дорозі протагоніст перевірив кількість боєприпасів в обоймі свого револьвера. Виявилося, що у нього залишилося всього два патрони.
Після того як головний герой вивчив навколишній хаос, він дістав рацію і зв'язався з якимось Майком. Протагоніст повідомив, що в будівлі все розгромлено, а його співрозмовник наказав спускатися нижче. Швидше за все, цей геймплейний відрізок демонструє вступну частину гри, коли головний герой тільки почав рухати до своєї цілі.
ILL — основні подробиці
- Хорор створюється невеликою командою з чотирьох осіб. У майбутньому розробники планують розширюватися, так як їм вдалося знайти інвесторів. Та й реакція користувачів не перші демонстрації проекту була виключно позитивною.
- Зараз ILL знаходиться на початковій стадії виробництва. Team Clout продовжує займатися загальним концептом, але деякі деталі вже відомі. Хоррор відзначиться складним ігровим процесом, де постріл в голову стане для головного героя смертельним. Розробники також реалізують розчленування, трансформації тіл в реальному часі і фізичну модель.
- Голос протагоніста ILL належить Ніку Апостолідесу — акторові, який озвучив Леона Кеннеді в Resident Evil.
- Дата релізу і цільові платформи свіжого хорора поки не розголошуються.