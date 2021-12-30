Гра створюється на рушії Unreal Engine 5.

Незалежна студія Team Clout продовжує працювати над грою ILL. Це хорор з елементами виживання в дусі Resident Evil. Нещодавно розробники опублікували перший тизер з геймплеєм свого проекту. Від короткого відео віє таємничою і моторошною атмосферою.

Ролик починається з моменту, де головний герой входить в напівзруйновану будівлю з радянською обстановкою. До СРСР відсилають багато предметів побуту — меблі, стелажі і бюсти на столах. По дорозі протагоніст перевірив кількість боєприпасів в обоймі свого револьвера. Виявилося, що у нього залишилося всього два патрони.

Після того як головний герой вивчив навколишній хаос, він дістав рацію і зв'язався з якимось Майком. Протагоніст повідомив, що в будівлі все розгромлено, а його співрозмовник наказав спускатися нижче. Швидше за все, цей геймплейний відрізок демонструє вступну частину гри, коли головний герой тільки почав рухати до своєї цілі.

ILL — основні подробиці

Хорор створюється невеликою командою з чотирьох осіб. У майбутньому розробники планують розширюватися, так як їм вдалося знайти інвесторів. Та й реакція користувачів не перші демонстрації проекту була виключно позитивною.

Зараз ILL знаходиться на початковій стадії виробництва. Team Clout продовжує займатися загальним концептом, але деякі деталі вже відомі. Хоррор відзначиться складним ігровим процесом, де постріл в голову стане для головного героя смертельним. Розробники також реалізують розчленування, трансформації тіл в реальному часі і фізичну модель.

Голос протагоніста ILL належить Ніку Апостолідесу — акторові, який озвучив Леона Кеннеді в Resident Evil.

Дата релізу і цільові платформи свіжого хорора поки не розголошуються.

Вас також можуть зацікавити новини: