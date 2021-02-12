У ролику можна побачити, як герой розслідує злочини і б'ється з ворогами.

Студія Frogwares презентувала новий тизер української гри про молодого Шерлока Холмса – Sherlock Holmes: Chapter One. У ролику показаний ігровий процес майбутнього пригодницького екшену.

Як зазначили автори, більше подробиць про гру вони розкриють у березні цього року.

Геймплейний тизер Sherlock Holmes: Chapter One

У ролику можна побачити, як Шерлок розслідує злочини. Детектив може сканувати місцевість в пошуках зачіпок. У разі успіху гравцеві пропонується зробити власний висновок на основі знайдених доказів.

Також був показаний фрагмент з бойовою системою. Розробники раніше говорили, що в Chapter One Шерлок буде зрідка влазити в бійки, оскільки на момент подій герой ще молодий і безрозсудний. Втім, такі екшен-сцени будуть присутні лише там, де це доречно за сюжетом.

Про сюжет Sherlock Holmes: Chapter One

Sherlock Holmes Chapter One – це пригодницький екшен про 21-річного Шерлока Холмса. За сюжетом молодий детектив займеться розслідуванням загибелі своєї матері. Допомагати Холмсу буде його друг Джон, але не Ватсон. Гравцям належить дізнатися ким насправді є цей Джон.

В основній сюжетної гілки буде 5 великих завдань, на проходження який доведеться витратити від 12 до 15 годин. А якщо проходити ще й понад 30 додаткових квестів, частина з яких не поступаються за розміром основним, то на всю гру піде близько 50 годин.

У Chapter One буде кілька фіналів – в залежності від того, кого звинуватить гравець. Це стосується й додаткових квестів. До того ж користувач може зробити помилку і звинуватити невинного.

Нагадаємо, що Sherlock Holmes: Chapter One вийде на ПК цього року. Сторінка гри вже з'явилася в цифрових магазинах GOG, Steam та Epic Games Store. А ось коли відбудеться реліз на консолях – невідомо.

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Автор: Сергій Коршунов