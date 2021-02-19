У стрічці розкажуть про перемогу українських кіберспортсменів на турнірі IEM Katowice 2020.

Сьогодні відбулася презентація дебютного трейлера документальної стрічки "NAVI: Народжені перемагати". Фільм розповість про перемогу українських кіберспортсменів на турнірі з CS:GO під назвою IEM Katowice 2020.

Трейлер "NAVI: Народжені перемагати"

У зйомках взяв участь весь склад NAVI з CS:GO, включаючи снайпера Олександра s1mple Костилєва і тренера команди – Андрія B1ad3 Городенського.

Прем'єра документальної стрічки, довжиною e 48 хвилин, відбудеться в березні цього року.

Нагадаємо, що фінал турніру IEM Katowice 2020 з призовим фондом в $500 тисяч завершився в Польщі у березні минулого року. У гранд-фіналі Natus Vincere перемогла французьку команду G2 Esports з рахунком 3:0. NAVI заробила $250 тисяч, а Олександр Костильов був визнаний найкращим гравцем турніру.

До речі цей титул s1mple отримав й у січні цього року після перемоги NAVI на турнірі BLAST Premier: Global Final 2020. Там українські кіберспортсмени з рахунком 2:0 обіграли чотириразових переможців різних чемпіонатів з Counter-Strike – данську команду Astralis.

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Автор: Сергій Коршунов