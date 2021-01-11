За спотворення фактів про гру студії загрожує штраф.

Управління з конкуренції та захисту прав споживачів Польщі (UOKiK) ініціювало перевірку студії CD Projekt через проблемний реліз рольового екшену Cyberpunk 2077.

Влада має намір простежити за обіцянкою розробників щодо виправлення всіх проблем гри на консолях, повідомляє видання Dziennik Gazeta Prawna.

Також відомство планує з'ясувати, як компанія розв'язує питання незадоволених користувачів, які запросили повернення коштів через поганий технічний стан гри.

Згідно із законодавством, через спотворення фактів про продукт до релізу UOKiK може накласти на студію штраф у розмірі до 10% від доходів або ж зобов'язати розробників надати власникам гри на консолях минулого покоління різні цифрові бонуси.

Проблеми Cyberpunk 2077 на консолях минулого покоління

Cyberpunk 2077 вийшов 10 грудня 2020 року. На PlayStation 4 та Xbox One гра виявилася в поганому технічному стані. Геймплей супроводжувався численними багами, тривалими завантаженнями текстур, глітчами, вильотами і загальною низькою якістю графіки – про що студія не попередила користувачів, показуючи в промо-матеріалах ролики з ПК-версії гри.

Після скарг власників консолей студія CD Projekt вибачилася і запропонувала гравцям оформити повернення коштів, не повідомивши при цьому платформотримачів – Microsoft та Sony.

Через жорсткі правила повернення коштів за гру в PlayStation Store не всі бажаючі змогли відразу отримати назад свої гроші. Таким чином гравці почали звинувачувати вже не CD Projekt за погану оптимізацію Cyberpunk 2077, а самих платформотримачів.

На критику відреагувала Sony, видаливши Cyberpunk 2077 з магазину PS Store на консолях PlayStation 4 та PlayStation 5. Компанія створила спеціальну сторінку, де всі покупці гри в PS Store могли легко оформити повернення коштів. Ті, хто не захотів повертати гроші, продовжили грати в Cyberpunk 2077 на консолях PlayStation, а також отримувати патчі для гри.

Внаслідок скандалу з невдалим запуском гри на консолях акції студії CD Projekt RED впали майже на 18%.

Наприкінці 2020-го юридична фірма Rosen оголосила про подачу колективного позову проти CDPR через "введення в оману" про стан Cyberpunk 2077.

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Автор: Сергій Коршунов