Власники PS4 можуть подивитися скільки годин награли за рік, а також забрати безкоштовну динамічну тему.

Компанія Sony запустила сервіс, завдяки якому власники консолей PlayStation можуть дізнатися скільки часу вони провели в іграх за 2020 рік. Скористатися послугою можна до 2 березня 2021 року.

Щоб отримати свою статистику, потрібно перейти на спеціальний розділ сайту. Однак через наплив бажаючих сервіс працює з перебоями.

Після авторизації сервіс покаже наступні дані:

У скільки ігор власник консолі грав за рік;

Три гри, в яких користувач провів найбільше часу (з точними цифрами);

Улюблений жанр, а також точний час проведений в іграх цього жанру;

Скільки всього годин було проведено в іграх за рік;

Скільки зароблено призів.

Крім того, можна буде отримати й іншу інформацію. Наприклад, дізнатися, скільки ворогів було знищено в Ghost of Tsushima або загальну кількість хоумранов, скоєних в MLB: The Show 20, повідомила Sony в блозі PlayStation.

У компанії також підкреслили, що ті користувачі, хто в 2020 році перейшов з PS4 на PS5 знайдуть в сервісі додаткову статистику. Втім, на самій PlayStation 5 вже можна дивитися скільки часу і в якій грі провів користувач.

А ось на власників PS4 чекає інший приємний бонус. Всі, хто запросять статистику по своїх ігрових активностей за минулий рік, отримають безкоштовно динамічну тему з символами PlayStation.

У Sony також нагадали, щоб отримати статистику, потрібно зіграти не менше 10 годин в ігри на PS4 в період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року і дати дозвіл на збір "додаткових даних".

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Автор: Сергій Коршунов