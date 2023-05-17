Фільм повинен відзначитися моторошною атмосферою.

У травні в інтернет просочився дебютний трейлер екранізації Five Nights At Freddy's в поганій якості. Однак більшість глядачів проігнорували витік і вирішили дочекатися офіційної демонстрації ролика. За це спільноті фанатів подякував творець ігрової франшизи Скотт Коутон. Терпіння шанувальників вже окупилося: автори картини опублікували перший тизер.

Ролик з'явився на YouTube-каналі IGN. У ньому демонструється раніше популярна серед дітей піцерія. Заклад розважав хлопчиків і дівчаток за допомогою аніматроніків — великих механізованих тварин. Головний герой прийшов працювати сюди охоронцем на нічну зміну, і з цього починається зав'язка сюжету.

Протагоніст виявив кімнату з камерами стеження, які потрібні для виявлення аніматроніків. Саме вони будуть головними лиходіями, адже вночі механізовані тварини виходять на полювання. А під кінець трейлера демонструється нарізка кадрів з різних епізодів фільму. Ці фрагменти включають флешбеки головного героя і показують злісних аніматроніків на передньому плані.

Екранізація Five Nights At Freddy's: що відомо

Це хорор за мотивами однойменної франшизи. Фільм створюється з 2015 року, і за цей час він встиг перейти від Warner Bros. до Universal Pictures, а також змінити склад авторів.

Режисером картини стала Емма Таммі. Головні ролі дісталися Джошу Хатчерсону, Меттью Лілларду, Мері Стюарт Мастерсон, Пайпер Рубіо, Кет Коннер Стерлінг і Елізабет Лейл.

Сюжет розповість про охоронця на ім'я Майк Шмідт, який через проблеми з роботою влаштувався на нічні зміни в покинуту піцерію Freddy Fazbear's Pizza. Тут він виявив чотирьох аніматроніків, які виходять на полювання після півночі і вбивають всіх живих.

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