Кіберспортивний чемпіонат WePlay Dragon Temple пройде з 10 по 13 грудня.

З 10 по 13 грудня в Києві відбудеться WePlay Dragon Temple – кіберспортивний турнір з файтингу Mortal Kombat 11 із загальним призовим фондом у $60 тисяч. Чемпіонат пройде на WePlay Esports Arena Kyiv.

Змагання проходитиме у два етапи, повідомляє турнірний оператор WePlay.

Етапи турніру WePlay Dragon Temple:

Груповий етап – змагання за коловою системою у форматі best of 3.

Плей-офф – чотири найкращих учасники з кожної групи битимуться у форматі best of 5.

"Ми вважаємо, що перегляд файтингових ігор може стати масовою розвагою, як бокс або UFC. Потенційна аудиторія цих ігор величезна, до неї відносяться люди багатьох поколінь, які хоч раз пробували грати з друзями. WePlay Dragon Temple стане подією для всіх небайдужих до всесвіту МК", – говорить Антон Грибовський, генеральний менеджер американського офісу WePlay Esports.

Тизер турніру WePlay Dragon Temple

В цей момент турнірний оператор не оголосив склад учасників чемпіонату. Також неясно, як саме буде проходити захід. Адже за рішенням видавця Warner Bros Games гра Mortal Kombat 11 не доступна для продажу в Україні.

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Автор: Сергій Коршунов