За рік з моменту релізу на гібридній консолі гру завантажили 1,5 мільйона разів.

Рік тому командна онлайн-гра World of Tanks Blitz вийшла на Nintendo Switch. За цей час гру встановили понад 1,5 мільйона разів, а нові користувачі встигли провести понад 78 мільйонів боїв.

На честь річниці розробники анонсували роздачу подарунків. Всі користувачі WoT Blitz на гібридній консолі отримають:

Новий анімований камуфляж "Полум'я битви", яким можна прикрасити 10 танків на вибір;

3 дні преміум-аккаунта;

100 000 кредитів;

По 10 епічних бустерів досвіду, кредитів, досвіду екіпажу і вільного досвіду.

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Щоб отримати все перераховане вище, потрібно увійти в свій аккаунт World of Tanks Blitz на Nintendo Switch, і забрати подарунки в преміум-магазині. Роздача триватиме до 13 вересня.

"Рік на Nintendo Switch – важлива віха для нас. Те, що за цей час гру на платформі встановили понад півтора мільйона разів, доводить, що World of Tanks Blitz знайшов відгук у нової аудиторії. І ми хотіли відзначити внесок гравців у це досягнення", – розповіла Наталія Першиць, Паблішинг-директор World of Tanks Blitz.

Новачки в грі на Nintendo Switch своєю чергою отримають знижки на ексклюзивний DLC-набір "M6A2E1 + ресурси", в якому будуть американський важкий танк VII рівня, слот в ангарі та анімований камуфляж "Радіоактивний дощ".

Автор: Сергій Коршунов