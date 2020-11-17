Розробники проведуть трансляцію, де роздадуть призи і поділяться планами на наступний рік.

Компанія Wargaming проведе трансляцію "Стрім року", в рамках якої відбудеться анонс яскравих новинок, нової техніки та змін в ігрових режимах командної багатокористувацької гри World of Tanks. Захід пройде 12 листопада.

Трансляція, на якій шанувальникам розкажуть про плани розробників на 2021 рік, пройде на платформі WGWATCH.TV, повідомили у Wargaming.

"Цього року через ситуацію, що склалася, ми змушені повністю перевести "Стрім року" в онлайн-режим. Але для нас це черговий виклик, і ми зробимо так, щоб цей захід став незабутнім і особливо яскравим. Тому запрошуємо всіх гравців приєднатися до нас 12 грудня, буде дуже круто та цікаво!",– каже паблішинг-директор World of Tanks Юрій Курявий.

На додаток до анонсів на стрімі пройдуть видовищні змагання під час шоу-матчу "Сталевий мисливець" – відомі "танкові" блогери будуть битися між собою взводами.

Крім того, розробники пообіцяли, що глядачів "Стріму року" чекають конкурси та сюрпризи, а також можливість взяти участь в особистому заліку онлайн і виграти цінні подарунки.

Нагадаємо, цього року World of Tanks виповнилося 10 років. За цей час у грі зареєструвалося понад 160 млн осіб.

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Автор: Сергій Коршунов