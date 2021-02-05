Зайти в гру через Steam зможуть лише користувачі нових акаунтів, створених на цій платформі.

Компанія Wargaming заявила, що в цьому році World of Tanks стане доступною в магазині цифрової дистрибуції Steam – через 10 років після основного релізу танкового блокбастера. Про точну дату виходу розробники повідомлять пізніше.

В Steam вже з'явилася сторінка гри.

"Ми завжди намагалися зробити World of Tanks доступною всім, і раді вітати співтовариство Steam в дружній родині "танкістів". Незабаром користувачі Steam зможуть відчути, наскільки унікальні своїм напруженням бої, що киплять в "Танках". Сподіваємося, їм сподобається у нашій грі!", – каже глобальний паблішинг-директор World of Tanks Максим Чувалов.

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У студії підкреслили, що гравці, які використовують стандартну і Steam-версії, зможуть битися пліч-о-пліч. Однак зайти в World of Tanks через Steam зможуть лише користувачі нових акаунтів, створених на цій платформі.

При цьому в Steam-версії буде доступний весь контент гри.

Нагадаємо, що в World of Tanks понад 160 мільйонів зареєстрованих користувачів. З них 8 мільйонів українських гравців.

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Автор: Сергій Коршунов