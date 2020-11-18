На консолях нового покоління гра йде з підвищеною роздільною здатністю, високим FPS та прискореними завантаженнями.

Консольна версія командної ММО-гри World of Tanks вийшла на PlayStation 5 і Xbox Series X. розробники реалізували повну зворотну сумісність з підвищеною роздільною здатністю, високим FPS та прискореними завантаженнями.

Перейшовши на консолі нового покоління, користувачі збережуть свої акаунти з усім ігровим майном і досягненнями, повідомили в компанії Wargaming.

"Вся команда World of Tanks Console пишається тим, що ми стали однією з перших ігор для нових платформ, що реалізували зворотну сумісність. За шість з половиною років до нас приєдналися понад 20 мільйонів гравців, і ми раді дати їм можливість продовжити битися на своїх улюблених сталевих машинах – на найпотужніших консолях в історії", – говорить креативний директор World of Tanks Console Ті-Джей Вагнер.

Розробники обіцяють, що користувачі PlayStation 5 та Xbox Series X зможуть битися не тільки між собою, але і з власниками минулого покоління консолей – PS4 та Xbox One.

Нагадавши:

Консоль нового покоління від Microsoft – Xbox Series X/S вийшла 10 листопада.

Консоль нового покоління від Sony – PlayStation 5 вийшла 12 листопада в США, Новій Зеландії, Південній Кореї, Японії та Канаді. У Європі та Україні консоль вийде 19 листопада.

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Автор: Сергій Коршунов