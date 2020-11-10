Microsoft встановила гігантську копію консолі у мальовничій ущелині в штаті Вашингтон.

Сьогодні, 10 листопада, стартували продажі Xbox Series X та Series S – консолей нового покоління від Microsoft. На честь запуску компанія влаштувала різні перфоманси в багатьох країнах світу.

Першою країною, де вийшов Series X/S стала Нова Зеландія. Microsoft провела святкову подію в місті Квінстаун. На тлі гірського хребта Ремаркаблс компанія встановила велику плавучу платформу з екранами у вигляді Xbox Series X. на ній транслювалися промо-матеріали консолі і трейлери ігор, таких як Assassin's Creed Valhalla, Destiny 2, Sea of Thieves та Gears Tactics.

Схожа акція була в США. У штаті Вашингтон в природному амфітеатрі Гордж було встановлено 12-метрову копію консолі з екранами з боків. На екрани транслювалися твори різних художників, обігруючи слоган Xbox – Power Your Dreams.

Повна презентація Xbox Series X у Новій Зеландії

Також в цій трансляції, як і в роликах запуску з інших країн, можна було помітити незвичайні гліфи – символи, які повинні розгадати фанати. На честь запуску нового покоління Microsoft влаштувала масштабний конкурс:

Шанувальникам компанії потрібно дивитися записи святкового запуску Xbox Series X і шукати в роликах гліфи. Всього їх 7.

Коли всі 7 символів знайдені, їх потрібно розшифрувати, вирішити анаграму і зрозуміти ключове слово.

Перші 50 осіб, які напишуть у Твіттері правильну відповідь, зможуть взяти участь у розіграші призів від Xbox.

Часу на вирішення завдання у гравців мало, івент закінчиться вже 11 листопада.

Крім конкурсу Xbox також запустила благодійну акцію спільно з Двейном "Скелею" Джонсоном. Колишній рестлер і зірка Голлівуду спільно з Біллом Гейтсом свого часу представляв найпершу консоль компанії. Тепер же, на запуску Series X Двейн Джонсон пообіцяв відправити іменні консолі з його автографом у 20 дитячих лікарень.

Двейн Джонсон та Xbox Series X

Запуск Xbox Series X:

Сьогодні Microsoft випустила дві моделі консолей нового покоління. Старша і більш потужна Xbox Series X, а також молодша – Xbox Series S.

Через ажіотаж в США не всі, хто оформив попереднє замовлення, змогли отримати свої консолі в день виходу. Найбільший інтернет-магазин Amazon розіслав своїм клієнтам повідомлення, що очікує нових поставок Series X в кінці листопада і в грудні.

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Автор: Сергій Коршунов