Чимало відомих компаній, які пов'язані з індустрією відеоігор, покинули ринок країни-агресора.

Більшість передових розробників ігор та кіберспортивних майданчиків наклали санкції на РФ через воєнну агресію проти України.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Ігри закінчились. Кіберспорт йде з Росії. Багато розробників ігор та кіберспортивних вже підтримали Україну та наклали санкції на РФ", – пише Федоров.

Список обмежень на цей момент виглядає так:

Ubisoft призупинила продаж ігор у Росії. Компанія випускає ігри Assassin Creed, Far Cry, Rainbow Six;

EA Games зупинили продажі своїх продуктів у Росії та Білорусі;

Steam обмежив для російських користувачів можливість купувати ігри та оплачувати послуги;

WePlay Esports почала блокувати користувачів із Росії на турнірній платформі. А також не висвітлюватиме Dota 2 Invitational Series Dubai 2022 російською мовою;

Epic Games "зупиняє комерційні відносини" з РФ;

Rockstar Games та Activision Blizzard (володіє правами на Call of Duty, Diablo, Overwatch, World of Warcraft) припинили продаж ігор у РФ;

CD Projekt Red (Cyberpunk 2077, Відьмак) знімають із продажу свої ігри в РФ та Білорусі;

Elisa Esports по CS:GO усунув від участі усі російські клуби. Це означає, що організатори не запрошуватимуть такі команди, як Virtus.pro, Team Spirit, Gambit Esports, forZe та інші клуби, що належать Росії;

GOG перестав обробляти платежі в рублях;

Sony відклала реліз Gran Turismo 7 у Росії на невизначений термін;

Розробка S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl тимчасово заморожена;

Amazon призупинила роботу над локалізацією MMORPG New World російською мовою;

NAVI розірвали співпрацю з RuHub, VirtusPro, CybersportRu та Epic Esports Events;

Minecraft видалили з AppStore та Google Play в Росії.

Зазначається, що російський ринок відеоігор займає восьме місце у світі за доходом, це складало 2,7 млрд доларів у 2021 році. 53% росіян регулярно грають у ігри на ПК.

Станом на сьогодні близько сотні світових компаній припинили співпрацю з РФ через вторгнення в Україну. Йдеться про відомі авто-та спортивні бренди, кінофестивалі та соцмережі, зокрема Facebook та Twitter.

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