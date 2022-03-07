Більшість передових розробників ігор та кіберспортивних майданчиків наклали санкції на РФ через воєнну агресію проти України.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Ігри закінчились. Кіберспорт йде з Росії. Багато розробників ігор та кіберспортивних вже підтримали Україну та наклали санкції на РФ", – пише Федоров.
Список обмежень на цей момент виглядає так:
- Ubisoft призупинила продаж ігор у Росії. Компанія випускає ігри Assassin Creed, Far Cry, Rainbow Six;
- EA Games зупинили продажі своїх продуктів у Росії та Білорусі;
- Steam обмежив для російських користувачів можливість купувати ігри та оплачувати послуги;
- WePlay Esports почала блокувати користувачів із Росії на турнірній платформі. А також не висвітлюватиме Dota 2 Invitational Series Dubai 2022 російською мовою;
- Epic Games "зупиняє комерційні відносини" з РФ;
- Rockstar Games та Activision Blizzard (володіє правами на Call of Duty, Diablo, Overwatch, World of Warcraft) припинили продаж ігор у РФ;
- CD Projekt Red (Cyberpunk 2077, Відьмак) знімають із продажу свої ігри в РФ та Білорусі;
- Elisa Esports по CS:GO усунув від участі усі російські клуби. Це означає, що організатори не запрошуватимуть такі команди, як Virtus.pro, Team Spirit, Gambit Esports, forZe та інші клуби, що належать Росії;
- GOG перестав обробляти платежі в рублях;
- Sony відклала реліз Gran Turismo 7 у Росії на невизначений термін;
- Розробка S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl тимчасово заморожена;
- Amazon призупинила роботу над локалізацією MMORPG New World російською мовою;
- NAVI розірвали співпрацю з RuHub, VirtusPro, CybersportRu та Epic Esports Events;
- Minecraft видалили з AppStore та Google Play в Росії.
Зазначається, що російський ринок відеоігор займає восьме місце у світі за доходом, це складало 2,7 млрд доларів у 2021 році. 53% росіян регулярно грають у ігри на ПК.
Станом на сьогодні близько сотні світових компаній припинили співпрацю з РФ через вторгнення в Україну. Йдеться про відомі авто-та спортивні бренди, кінофестивалі та соцмережі, зокрема Facebook та Twitter.