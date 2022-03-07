Творці "Відьмака" одними з перших покинули російський ринок / фото CD Projekt RED

Більшість передових розробників ігор та кіберспортивних майданчиків наклали санкції на РФ через воєнну агресію проти України.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Ігри закінчились. Кіберспорт йде з Росії. Багато розробників ігор та кіберспортивних вже підтримали Україну та наклали санкції на РФ", – пише Федоров.

Список обмежень на цей момент виглядає так:

Зазначається, що російський ринок відеоігор займає восьме місце у світі за доходом, це складало 2,7 млрд доларів у 2021 році. 53% росіян регулярно грають у ігри на ПК.

Станом на сьогодні близько сотні світових компаній припинили співпрацю з РФ через вторгнення в Україну. Йдеться про відомі авто-та спортивні бренди, кінофестивалі та соцмережі, зокрема Facebook та Twitter.

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