За останні два роки показники франшизи збільшилися на 20%.

Загальний тираж серії японських пригодницьких бойовиків Yakuza перевищив 14 мільйонів копій на всіх платформах.

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Як передає видання PC Gamer, про це компанія Sega повідомила у своєму фінансовому звіті для інвесторів.

У компанії відзначили, що франшиза хоч і нішева для західної аудиторії, але все одно представляє інтерес для гравців, завдяки зображенню японської культури і побуту. За останні два роки показники франшизи збільшилися на 20%.

Також видавець оновив дані щодо загальних продажів інших своїх франшиз.

Megami Tensei — 17,4 мільйона копій (включаючи ігрові автомати та F2P-ігри);

Persona — 13,1 мільйона копій;

Total War — понад 34,3 мільйона копій;

Sonic the Hedgehog — 1,14 мільярда копій;

Про серію Yakuza

Yakuza — це японська пригодницька франшиза, яка містить 8 основних ігор серії, два ремейки та 7 спін-оффів. Ігровий процес в Yakuza розділений на три режими:

"Події" — де подається основна історія та сюжетні завдання;

"Пригоди" — користувачеві доступні різні міні-ігри;

"Битва" — тут герой повинен битися з бандами і дістатися до лідера угруповання;

Перша частина серії вийшла в 2002 році, а остання, Yakuza: Like a Dragon, в 2020-му. На агрегаторі рецензій Metacritic у Like a Dragon 84 бали від критиків і 7,5 бала від користувачів.

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Автор: Сергій Коршунов