Власники цифрового магазину Steam відмовилися співпрацювати зі слідством та зобов'язані виплатити всю суму штрафу.

Єврокомісія оштрафувала компанію Valve і ще п'ять великих видавців ігор на загальну суму у 7,8 мільйона євро за порушення правил єдиного цифрового ринку ЄС.

Як передає The Verge, з 2010 по 2015 рік видавці не дозволяли мешканцям європейських країн з високим середнім доходом купувати та активувати ігри в Steam в тих країнах ЄС, де вони коштували дешевше – в Польщі, Чехії, Угорщині, Румунії, Словаччині, Естонії, Латвії та Литві.

"Така практика позбавляє європейських споживачів переваг єдиного цифрового ринку ЄС, і можливості шукати найбільш підходящу пропозицію в ЄС", – заявив голова відділу конкурентної політики Європейської комісії.

В результаті Єврокомісія оштрафувала наступні компанії:

Valve – на 1,6 мільйона євро;

Focus Home – на 2,9 мільйона євро;

ZeniMax – на 1,6 мільйона євро;

Koch Media – майже 1 мільйон євро;

Capcom – на 396 тисяч євро;

Bandai Namco – 340 тисяч євро;

Відзначається, що всі видавці співпрацювали зі слідством, тому в підсумку їх штрафи було зменшено на 10-15%. А ось Valve відмовилася від співпраці і повинна виплатити повну суму штрафу.

Своє розслідування Єврокомісія почала ще в 2017 році. А в 2019 році офіційно попросила Valve припинити практику геоблокування. Valve своєю чергою заявляла, що ключі активації з регіональним блокуванням використовуються лише в невеликій кількості ігор. Компанія також стверджувала, що не повинна нести відповідальність за регіональне блокування, через запит безпосередньо видавця гри.

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Автор: Сергій Коршунов