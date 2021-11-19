DICE перейменувала скандальний образ для одного зі спеціалістів.

Минулого тижня Battlefield 2042 образила українських геймерів. Вони помітили, що у фахівця Петра "Бориса" Гусковського є образ під назвою "Зелений чоловічок". Так називали російських військових без розпізнавальних знаків, які брали участь в анексії Криму. Студія DICE відреагувала на претензію і пообіцяла перейменувати скін. А нещодавно стало відомо, що розробники стримали слово.

Напередодні повноцінного запуску Battlefield 2042 творці випустили невеликий патч. Одна з його змін стосувалася образу "Зелений чоловічок" для Петра Гусковського. Скін перейменували, і тепер він називається "Алігатор", що цілком підходить під стилістику косметичного предмета.

Нагадаємо: студія DICE заявила, що не знала про те, як називали російських військових у Криму. Розробники не планували посилатися на реальний конфлікт.

Інші зміни в свіжому патчі для Battlefield 2042

Покращено серверну інфраструктуру, щоб прибрати проблеми зі з'єднанням.

Знижено кількість помилок з зависаннями на карті "Розрив". DICE планує і далі працювати в цьому напрямку.

Псевдоніми товаришів по команді тепер відображаються коректно.

Виправлена анімація Фальк, яка демонструється після матчу.

Автор: Назар Степорук