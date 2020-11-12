Кіберспортивні змагання пройдуть з 13 по 14 листопада.

З 13 по 14 листопада відбудеться фінал Blitz CIS Cup – регіонального турніру з мобільної версії командної онлайн-гри World of Tanks. Кращі команди СНД змагатимуться за $50 тисяч із загального призового фонду у $200 тисяч.

Особливістю цього турніру стане участь у ньому володарів пристроїв Nintendo Switch, які на рівних зможуть змагатися з кіберспортсменами, що грають на мобільних телефонах і планшетах, повідомили у Wargaming.

"На полі бою зійдуться кращі танкові команди, що пройшли кваліфікацію: [7STAR] 7star, [GGAME] GUCCI Gang TEAM, [MERCY] Crocodiles і [C4] C4. На кону серйозні призи, а попереду багато крутих танкових битв. І ми впевнені, буде дійсно гаряче!", – заявила ком'юніті-менеджер World of Tanks Blitz Дар'я Климчук.

Про Blitz Cup

Blitz Cup – це серія масштабних кіберспортивних турнірів по грі World of Tanks Blitz. В одному з чотирьох регіонів гри проходить власне змагання, під час якого кращі команди борються за звання переможців.

Перший регіональний турнір – Blitz Asia Cup пройшов з 6 по 7 листопада. Переможцем стала команда [HLV] HLV.

20 та 21 листопада відбудеться Blitz Europe Cup. Трансляція розпочнеться о 20:00 за київським часом.

З 27 по 28 листопада пройде Blitz North America Cup. Початок трансляції – о 05:00 за київським часом.

Нагадаємо, World of Tanks Blitz вийшов в 2014 році на iOS та Android. За цей період мобільну гру в Україні завантажили понад 7 мільйонів осіб. У серпні цього року відбувся реліз Blitz на консолі Nintendo Switch.

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Автор: Сергій Коршунов