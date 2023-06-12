У грі буде різноманітність в транспортних засобах і завданнях.

Одним з несподіваних анонсів на шоу Xbox стала Microsoft Flight Simulator 2024. Це новий симулятор польотів від Asobo Studio та Xbox Game Studios, який вийде наступного року.

В описі гри на офіційному сайті сказано: "Здійсніть свою мрію про кар'єру авіатора за допомогою Microsoft Flight Simulator 2024. Цей абсолютно новий симулятор розроблений з використанням новітніх технологій в області моделювання, хмарних технологій, машинного навчання, графіки та ігор для створення найскладнішого, захоплюючого і вражаючого авіасимулятора всіх часів. Щоб досягти безпрецедентного рівня точності, Microsoft Flight Simulator 2024 працює на значно вдосконаленому рушії Asobo Studio".

З опису стає зрозуміло, що в проєкті задіють хмарні потужності Azure і карти Bing, як і в попередній частині. Завдяки цьому знову буде реалізована вся Земля, але напевно в більш точному і деталізованому вигляді. Такі поліпшення будуть логічними для продовження серії.

Судячи з трейлеру, в Microsoft Flight Simulator 2024 реалізовані зміни не тільки в плані моделювання світу і графіки, але і в різноманітності занять. Гравці зможуть виконувати рятувальні місії на гвинтокрилах, доставляти і забирати вантажі в незвичайних місцях, наприклад, на нафтових вишках, брати сільськогосподарські завдання і знаходити людей, що загубилися в горах.

Що ще відомо про Microsoft Flight Simulator 2024

Asobo Studio потрудилася над розширенням кількості активностей в новій частині. Крім перерахованих вище занять, будуть і вельми незвичайні. Сюди відноситься доставка людей для стрибків з парашутами, тренування на низьких висотах, випробування експериментальних літальних засобів, наукові дослідження і навіть гонки.

Крім літаків і гелікоптерів різних мастей, присутні і більш нестандартні види транспорту, наприклад, туристичні дирижаблі, повітряні кулі і глайдери.

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